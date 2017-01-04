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19:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»

Герой Советского Союза Игорь Волк, первый командир отряда космонавтов, готовившихся к полетам на советском многоразовом космическом корабле «Буран», умер 3 января 2017 года в Подмосковье на 80-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный портал городского округа Жуковский. Причины смерти известного летчика-испытателя, бывшего руководителя летно-испытательного центра ЛИИ имени Громова, не сообщаются.

Игорь Волк родился 12 апреля 1937 года в городе Змиев Харьковской области, учился в школе в Уссурийске (на Дальнем Востоке) и Курске. В 1954 году закончил Курский аэроклуб, в 1956 досрочно закончил Кировоградское военное авиационное училище летчиков, служил в истребительной авиации войск ПВО СССР.

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В 1963 году в звании капитана ушел в запас в связи с переходом на работу летчика-испытателя. В 1965 окончил школу летчиков-испытателей, в 1969 — Жуковский филиал Московского авиационного института.

Провел ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27 и многих других, в частности, испытывал Су-27 и Су-27УБ на штопор.

В 1978 году зачислен в отряд космонавтов. Проходил подготовку к полету на многоразовом космическом корабле «Буран», был назначен командиром отряда летчиков-испытателей № 1 комплекса «А» Летно-испытательного центра Летного исследовательского института имени Громова. С 17 по 29 июля 1984 года совершил полет в космос в качестве космонавта-исследователя корабля «Союз Т-12» (совместно с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой).

Работал на орбитальном комплексе «Салют-7» — «Союз Т-11» (экипаж: Леонид Кизим, Владимир Соловьев, Олег Атьков) — «Союз Т-12». Экспедиция посещения вернулась на Землю на КК «Союз Т-11». Персональный позывной — «Памир-3». В рамках испытаний сразу после приземления пилотировал вертолёт и самолеты Ту-154 и МиГ-25 по маршруту Байконур — Ахтубинск — Байконур с целью оценки возможностей пилота после нахождения в условиях невесомости.

Пилотируемый полет на космическом корабле «Буран» не состоялся из-за приостановки, а затем закрытия программы после развала СССР.

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