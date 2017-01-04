В Украине возросло число жертв гриппа

В Минздраве подчеркнули, что интенсивные показатели заболеваемости на минувшей неделе все еще превышали эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве.

«На минувшей неделе зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа во Львовской и по одному — в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях», — отмечается в сообщении.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно данным Центра гриппа и ОРВИ госзаведения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины», в период с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года в государстве гриппом и ОРВИ заболели 369 тыс. 151 человек, из них 57,8% — дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости среди населения Украины на 12% меньше предыдущего.

«Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, самый низкий — в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, по информации КГГА, на текущей неделе в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась более чем вдвое.