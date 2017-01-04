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20:37 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные морозы

На Среднем Урале синоптики объявили штормовое предупреждение. По сообщению Уральского гидрометцентра, с 5 по 7 января на севере Свердловской области ожидается аномально холодная погода, местами ночью ожидается сильный мороз до 35 — 40 градусов ниже нуля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе коммунальных служб, всех видов транспорта, в энергохозяйстве. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности человека, муниципалитетам и руководителям объектов экономики рекомендовано предпринять комплекс превентивных мер и усилить контроль за оперативной обстановкой на своих территориях.

Как уточнили в ведомстве, в этот период силы и средства свердловских спасателей работают в режиме повышенной готовности. В готовности находятся 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки.

В Главном управлении функционирует «горячая линия» для автомобилистов: (343) 371−45−50.

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