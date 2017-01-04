Кабмин упростил для пассажиров поезда Киев-Перемышль таможенные процедуры

«Оперативное утверждение этого документа — яркий пример того, что бюрократия исчезает, когда речь идет о комфорте украинцев, ведь теперь время в пути почти на час уменьшилось — до 6 часов 40 минут», — сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису «Укрзализныци» Игорь Романков.

Распоряжением правительства предусмотрено обработку всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и обратно, сообщает «Экономическая правда».

«Но скорость таможенного и пограничного контроля зависит не только от железнодорожников и должностных лиц. От пассажиров это также зависит, ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу», — добавил Романков.

Напомним, что новый поезд Интерсити + Киев-Перемышль курсирует с 23 декабря ежедневно составом скоростного электропоезда производства Hyundai Rotem. Расстояние из Киева в Перемышль поезд преодолевает всего за 7 ч 40 мин, а обратно — за 7 ч 07 мин, а продолжительность поездки из Львова в Перемышль составит 2 часа. 8 мин.

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса — 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса — 235 грн, II класса — 172 грн.