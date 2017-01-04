Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Клуб НХЛ выставил российского вратаря Худобина на драфт отказов
Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
22:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В 2017 году размер материнского капитала остался неизменным

Размер материнского капитала останется на уровне прошлого года. Об этом сообщает донское отделение Пенсионного фонда. Выплата как и прежде составит 453 тысячи рублей.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Эти средства большинство семей в основном направляют на улучшение жилищных условий. Также деньги тратят на обучение детей и вносят на накопительную часть пенсии матери. С прошлого года владельцы сертификата могут с помощью материнского капитала оплачивать товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

«Следует напомнить, что в прошлом году закон о поддержке семей с детьми материнского семейного капитала был продлен на два года и теперь он действует до 31 декабря 2018 года. Конечно, дети, рожденные до этого срока, дают право, а уже за самим сертификатом обратиться можно и позже», — говорит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области Светлана Жинкина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Украина анонсировала новые ракетные стрельбы вблизи Крыма
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
Умер первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»
В Польше произошла серия атак на «кебаб-кафе»
Аэропорт в Калининграде будет закрыт до утра четверга
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева
В результате стрельбы в стамбульском ресторане пострадали люди
Спорт
Газзаев: ЦСКА сделал хорошее приобретение в лице Гончаренко Валерий Газзаев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого, а также заявил, что нынешний наставник красно-синих стал хорошим приобретением для клуба
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь