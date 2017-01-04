В 2017 году размер материнского капитала остался неизменным

Эти средства большинство семей в основном направляют на улучшение жилищных условий. Также деньги тратят на обучение детей и вносят на накопительную часть пенсии матери. С прошлого года владельцы сертификата могут с помощью материнского капитала оплачивать товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

«Следует напомнить, что в прошлом году закон о поддержке семей с детьми материнского семейного капитала был продлен на два года и теперь он действует до 31 декабря 2018 года. Конечно, дети, рожденные до этого срока, дают право, а уже за самим сертификатом обратиться можно и позже», — говорит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области Светлана Жинкина.