На границе Крыма задержаны граждане Украины, находящиеся в розыске

Так, в ходе проверки на пункте «Перекоп» пограничнику предоставил документы для проверки 38-летний житель Украины. Ничто не могло вызвать подозрений: паспорт был в порядке. Однако в ходе проверки пограничники обнаружили, что с октября месяца мужчина разыскивается на федеральном уровне по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»). Мало того, мужчина оказался неоднократно судимым за совершение аналогичных преступлений, в том числе с отбытием тюремного наказания сроком 7 лет.

Другое задержание произошло в Джанкое. Пограничники задержали супругов — граждан Украины, которые также уже несколько месяцев значатся в федеральном розыске. В Севастополе супружескую пару подозревают в фальсификации доказательств. При получении российского гражданства пара «подтасовала» пакет необходимых документов.