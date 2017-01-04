Снег пройдёт на большей части Казахстана в четверг
В большинстве областей страны 5 января сохраняется неустойчивый характер погоды.
В большинстве областей страны 5 января сохраняется неустойчивый характер погоды.
В Казахстане в четверг местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части 15−20, местами порывы 23−28, днем местами 15−20 м/с, местами ожидается метель, гололед, туман.
В Карагандинской области местами туман, гололед, метель, ночью местами усиление ветра 15−20 м/с.
В Павлодарской области местами метель, гололед, ожидается усиление ветра ночью местами 17−22, днем местами 15−20 м/с.
В Костанайской,
В Алматинской области местами туман, днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с.
В Жамбылской,
В Актюбинской области местами низовая метель, туман, усиление ветра 18 м/с.
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В Мангыстауской области местами туман.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, воздух прогреется до 0… +2.
В Астане ветер ночью с порывами 15 м/с, днем переменная облачность, временами снег, низовая метель, туман, гололед. Термометры покажут −3… −5.