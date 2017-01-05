На первую гонку после родов Домрачева приехала с дочкой
Сборная Беларуси по биатлону прибыла в Оберхоф на этап Кубка мира.
Сборная Беларуси по биатлону прибыла в Оберхоф на этап Кубка мира.
Вместе с командой прибыла и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, но не одна, а вместе с дочкой. Присматривать за малышкой, пока мама штурмует спортивные высоты, будет няня.
Фото тренировочного занятия биатлонистки выложили в сеть на одну из страниц в соцсетях Международного союза биатлонистов и
Женская спринтерская гонка пройдет 6 января. Домрачеву включили в расширенный список членов белорусской команды.
Генсек БФБ заявил, что у Дарьи отличное настроение, и она в хорошей форме, что позволяет надеяться на успешное выступление.
Перед началом соревнований в Оберхофе опасения вызвала погода, но уже днем 4 января спортсмены провели тренировку в комфортных условиях.
Подготовила Яна БОГДАНОВА.