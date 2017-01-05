На первую гонку после родов Домрачева приехала с дочкой

Вместе с командой прибыла и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, но не одна, а вместе с дочкой. Присматривать за малышкой, пока мама штурмует спортивные высоты, будет няня.

Фото тренировочного занятия биатлонистки выложили в сеть на одну из страниц в соцсетях Международного союза биатлонистов и фан-группы спортсменки.

Женская спринтерская гонка пройдет 6 января. Домрачеву включили в расширенный список членов белорусской команды.

Генсек БФБ заявил, что у Дарьи отличное настроение, и она в хорошей форме, что позволяет надеяться на успешное выступление.

Перед началом соревнований в Оберхофе опасения вызвала погода, но уже днем 4 января спортсмены провели тренировку в комфортных условиях.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.