В Ялте построят новую школу
В 2018 году в Ялте построят новую школу на 500 мест, а также три новых корпуса действующих детских садов. Об этом сообщил начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский.
В 2018 году в Ялте построят новую школу на 500 мест, а также три новых корпуса действующих детских садов. Об этом сообщил начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский.
— В рамках федеральной целевой программы
По его словам, также в 2018 году стартует строительство трех новых корпусов в детсадах.
— В уже существующих детских садах появятся новые корпуса. В детском саду № 3 планируется дополнительный корпус с блоком для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на 100 мест. В массандровском детском саду № 5 — корпус на 80 мест, а в детском саду № 13 — на 60 мест, — сообщил Р. Кутковский.
По информации Ялтинской администрации, всего в регионе насчитывается 26 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются около 12 200 детей. При этом в некоторых учебных заведениях обучение проводится в две смены, а очередь в детские сады составляет около 1,8 тыс. малышей.