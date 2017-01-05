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10:17 (мск), источник: Крым Press

В Ялте построят новую школу

В 2018 году в Ялте построят новую школу на 500 мест, а также три новых корпуса действующих детских садов. Об этом сообщил начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский.

— В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года на строительство данного объекта (школы) выделено более 300 миллионов рублей, — отметил Р. Кутковский и уточнил, что строительство школы начнется уже в следующем году.

По его словам, также в 2018 году стартует строительство трех новых корпусов в детсадах.

— В уже существующих детских садах появятся новые корпуса. В детском саду № 3 планируется дополнительный корпус с блоком для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на 100 мест. В массандровском детском саду № 5 — корпус на 80 мест, а в детском саду № 13 — на 60 мест, — сообщил Р. Кутковский.

По информации Ялтинской администрации, всего в регионе насчитывается 26 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются около 12 200 детей. При этом в некоторых учебных заведениях обучение проводится в две смены, а очередь в детские сады составляет около 1,8 тыс. малышей.

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