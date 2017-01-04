В Москве объявлено штормовое предупреждение

«С 23.30 мск 4 января до 09.00 мск 5 января в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административного округа) ожидаются снег, местами сильный, местами метель», — говорится в сообщении метеослужбы.

В ближайшие сутки, как ожидается, может выпасть до 9 мм осадков — более 20% от месячной нормы, уточнили в Росгидромете.