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23:33 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве ожидаются снегопад и метель, Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«С 23.30 мск 4 января до 09.00 мск 5 января в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административного округа) ожидаются снег, местами сильный, местами метель», — говорится в сообщении метеослужбы.

В ближайшие сутки, как ожидается, может выпасть до 9 мм осадков — более 20% от месячной нормы, уточнили в Росгидромете.

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