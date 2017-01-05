Первая «первая леди». За что советский народ не любил Раису Горбачеву

Источник: РИА "Новости"

Мистер и миссис Горбачевы В 1985 году советская страна, уставшая от череды похорон, вздохнула с облегчением. На пост Генерального секретаря КПСС пришел энергичный 54-летний Михаил Горбачев, вселивший в людей надежды на лучшее будущее. Новый лидер произносил речи без бумажки и охотно общался с людьми на улицах. Однако советские граждане, успевшие влюбиться в Горбачева, с удивлением обнаружили, что рядом с ним постоянно находится женщина, которая своей энергией и решительностью превосходит генсека.

Источник: РИА "Новости"

Женщину звали Раиса Горбачева, и ей суждено было войти в историю в роли первой и последней «первой леди» СССР.

Исторически так сложилось, что большую часть советской эпохи страной управляли лидеры без спутниц жизни. Надежда Крупская была не столько женой, сколько товарищем по борьбе, Надежда Аллилуева покончила с собой, супруги Никиты Хрущева и Леонида Брежнева были домохозяйками, сторонившимися публичных мероприятий. Главной женщиной Советского Союза была космонавт Валентина Терешкова, которая успешно выполняла обязанности, связанные с участием в различных международных мероприятиях. Мир в восторге, Союз в замешательстве До Раисы Горбачевой в XX веке была лишь одна супруга первого лица в России, которая вела активную общественно-политическую жизнь, и не стеснялась воздействовать на мужа.

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Звали женщину Александра Федоровна Романова. Деятельность последней русской императрицы стала одним из факторов, приведших Российскую империю к крушению в 1917 году. Советские граждане середины 1980-х лично помнить этого, конечно, не могли, но генетическая память заставляла относиться к Раисе Максимовне настороженно. А вот на Западе были в восторге. Раиса Горбачева четко вписывалась в представления о «первой леди», и ее появление для многих представителей западных стран стало показателем того, что СССР времен перестройки становится более человечным. Британский журнал «Woman’s Own» назвал её женщиной 1987 года, Международный фонд «Вместе за мир» наградил Горбачёву премией «Женщины за мир», в 1991 году — премией «Леди года». Ее фотографии не сходили с обложек западных изданий, интервью с ней мечтали сделать ведущие журналисты мира, стилисты отмечали ее прекрасный вкус. «Кто Правит Советским Союзом — Миша и Рая» Раиса Горбачева вела активную общественную жизнь — благодаря ее содействию был основан Советский фонд культуры, создавались новые музей, реставрировались памятники архитектуры. Горбачёва участвовала в работе правления Фонда «Помощь детям Чернобыля», осуществляла патронаж Международной благотворительной ассоциации «Гематологи мира — детям», шефствовала над Центральной детской больницей в Москве.

С точки зрения сегодняшнего дня, Раиса Максимовна занималась классической деятельностью «первой леди».

Но для СССР подобная активность жены главы государства была непривычной. Недоумение граждане отражали в анекдотах: «— Как расшифровывается “КПСС — МИР”?— Кто Правит Советским Союзом — Миша и Рая!». «Первая леди СССР» стала заложницей надвигающегося на страну политического и экономического кризиса. Неудачи мужа в народе немедленно переносились и на нее. Горбачев представал в анекдотах мягкотелым, неспособным шагу ступить без жены. «Рано утром Горбачев вышел на балкон покурить.— Миша, ты опять куришь в трусах? — услышал он голос Раисы Максимовны» — Да. А откуда ты знаешь? — Только что «Голос Америки» передал".

Источник: РИА "Новости"

Наряды как причина для ненависти Притчей во языцех стали наряды Раисы Горбачевой. В народе ходили разговоры, что на них потрачены миллионы казенных рублей, а жена генсека меняет костюмы по несколько раз в день. «Есть масса мифов и домыслов о каком-то моём необычайном пристрастии к виллам, дачам, роскошным нарядам, драгоценностям. Я не шила ни у Зайцева, как он намекал в своих интервью, ни у Ив Сен-Лорана, как утверждали журналисты… Меня одевали женщины-мастера из ателье на Кузнецком мосту», — объясняла позднее Раиса Максимовна. Это сегодня на фоне бесконечных топ-моделей, «светских львиц», жен и дочерей олигархов тогдашнее «великолепие и роскошь» жизни жены Михаила Горбачева кажутся смешными. Но для непривычных к этому советских женщин, мастеривших себе наряды своими руками при помощи выкроек из журналов «Работница» и «Крестьянка», Раиса Горбачева стала вечным раздражающим фактором.

И чем глубже сползала страна в экономические проблемы, тем сильнее становилась неприязнь и даже ненависть к жене главы государства.

При большом скоплении народа на пешеходном Арбате чтец декламировал памфлет в адрес четы Горбачевой, начинавшийся словами: «Горбачев проснулся рано, встал уверенно с дивана, На семейную кровать не пустила Рая спать…». Бывший заведующий Общим отделом ЦК КПСС и помощник Горбачёва Виктор Болдин в своей книге «Крушение пьедестала» позже писал о том, что КГБ было поручено подбирать штат прислуги для «первой леди» из молчаливых работящих женщин, не моложе и не привлекательнее хозяйки. Еще в период правления Горбачева в Москве ходили слухи о снятом кем-то из охраны главы государства документальном фильме «Царица», где описывались всевозможные непотребства и злоупотребления жены правителя.

Источник: РИА "Новости"

После отставки История начала века повторялась — страна шла к развалу, а обозленные граждане «перемывали кости» потерявшему авторитет лидеру и его супруге. Впервые советские люди испытали к Раисе Максимовне некое сострадание после того, как увидели кадры возвращения Горбачевых из трехдневного «форосского пленения».

«Первая леди» была не похожа сама на себя, он выглядела усталой и растерянной.

Впрочем, это был лишь эпизод. В декабре 1991 года Михаил Горбачев признал распад СССР, хотя и выразил с ним несогласие, после чего сменил кабинет в Кремле на кабинет в «Горбачев-Фонде». Гражданам бывшего СССР стало не до Раисы Максимовны: одни пытались уцелеть в огне вооруженных конфликтов, другие еле сводили концы с концами под тяжестью «шоковой терапии». Семья Горбачевых таких бед не знала. Их по-прежнему с удовольствием принимали на Западе, а дома за ними были сохранены привилегии, позволявшие избегать тех проблем, что переживали обычные граждане. Сюжеты в СМИ об очередном визите отставного президента и экс-«первой леди» в западную страну в глазах соотечественников очков им не добавляли. «Мы все виноваты перед Раечкой» Громом среди ясного неба летом 1999 года стала новость о том, что у Раисы Горбачевой обнаружили лейкоз. И по русской традиции, эта беда кардинально изменила отношение к жене отставного президента СССР. В народе ходили «героические» версии причин ее заболевания. Говорили, что все дело в радиоактивном облаке, которое накрыло родной город тогда еще Раисы Титаренко после испытаний атомного оружия. По другой версии, болезнь развилась после того, как супруга Михаила Горбачева посетила Чернобыльскую АЭС сразу после катастрофы 1986 года. Ей желали скорейшего выздоровления, слали многочисленные приветы, молились за здравие. Российские СМИ публиковали регулярные бюллетени о состоянии ее здоровья.

Раиса Максимовна, находившаяся в стерильной палате одной из лучших в мире клиник в немецком Мюнстере, как-то сказала: «Наверное, я должна была заболеть такой тяжелой болезнью и умереть, чтобы люди меня поняли».