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10:08 (мск), источник: Вести Приморье

Приморью обещают снег различной интенсивности

Хорошая погода, установившаяся в новогодние праздники, продолжится далее еще несколько дней, затем период хорошей погоды закончится.

Источник: Вести Приморье

Хорошая погода, установившаяся в новогодние праздники, продолжится далее еще несколько дней, затем период хорошей погоды закончится, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.ру.

7 января по южной части Японского моря пройдет активный циклон. 9 января через Приморский край пройдет холодный фронт. 9—10 января погода испортится, пройдет снег различной интенсивности. После фронта сильный ветер и похолодание.

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