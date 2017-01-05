Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
10 обидных заблуждений о психологах
Погибли трое российских чиновников
Как отмечали Новый год в СССР
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Газзаев: ЦСКА сделал хорошее приобретение в лице Гончаренко
Футболист «Манчестер Сити» дисквалифицирован на четыре матча
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
02:08 (мск), источник: РИА Новости

Умер основатель ансамбля «Поющие гитары»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев умер 4 января в Санкт-Петербурге, сообщается на странице ансамбля в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

«На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище — “Поющие гитары”, художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — говорится в сообщении.

«Поющие гитары» — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Ансамбль был создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля «Дружба» Анатолием Васильевым. Наиболее известными песнями в наши дни являются «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов».

Ансамбль являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. «Поющие гитары» давали в то время до 350−400 концертов-аншлагов в год. В разные годы участниками ансамбля были в том числе Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская и другие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Bloomberg: США приняли за «российские кибератаки» украинскую программу
Киев анонсировал новые ракетные стрельбы вблизи Крыма
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
Умер первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»
В Польше произошла серия атак на «кебаб-кафе»
Молодежная сборная России проиграла США в 1/2 финала ЧМ
Французская полиция арестовала экс-премьера Косово
В результате стрельбы в стамбульском ресторане пострадали люди
Спорт
Газзаев: ЦСКА сделал хорошее приобретение в лице Гончаренко Валерий Газзаев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого, а также заявил, что нынешний наставник красно-синих стал хорошим приобретением для клуба
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь