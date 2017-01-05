Умер основатель ансамбля «Поющие гитары»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев умер 4 января в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев умер 4 января в
«На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище — “Поющие гитары”, художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — говорится в сообщении.
«Поющие гитары» — советский
Ансамбль являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. «Поющие гитары» давали в то время до 350−400