Умер основатель ансамбля «Поющие гитары»

«На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище — “Поющие гитары”, художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — говорится в сообщении.

«Поющие гитары» — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Ансамбль был создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля «Дружба» Анатолием Васильевым. Наиболее известными песнями в наши дни являются «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов».