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07:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Снег и метель прогнозируют синоптики в четверг в РК

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, в южной половине осадки. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщается на сайте Комитета по ЧС МВД РК.

Источник: Sputniknews.kz

В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части 15−20, местами порывы 23−28, днем местами 15−20 м/с, местами ожидается метель, гололед, туман. В Карагандинской области местами — туман, гололед, метель, ночью местами — усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской области местами — метель, гололед, ожидается усиление ветра ночью местами 17−22, днем местами 15−20 м/с. В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами прогнозируются метель, гололед, усиление ветра 15−20, ночью в Костанайской области порывы 23 м/с.

В Алматинской области местами — туман, днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской, днем в Западно-Казахстанской областях местами — усиление ветра 15−20 м/с.

В Актюбинской области местами — низовая метель, туман, усиление ветра 18 м/с. В Северо-Казахстанской области местами — ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью местами — метель. В Мангыстауской области — местами туман.

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