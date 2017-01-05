Снег и метель прогнозируют синоптики в четверг в РК

В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части 15−20, местами порывы 23−28, днем местами 15−20 м/с, местами ожидается метель, гололед, туман. В Карагандинской области местами — туман, гололед, метель, ночью местами — усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской области местами — метель, гололед, ожидается усиление ветра ночью местами 17−22, днем местами 15−20 м/с. В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами прогнозируются метель, гололед, усиление ветра 15−20, ночью в Костанайской области порывы 23 м/с.

В Алматинской области местами — туман, днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской, днем в Западно-Казахстанской областях местами — усиление ветра 15−20 м/с.