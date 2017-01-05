В семи областях Казахстана закрыты дороги

В частности, закрыто движение на автодорогах Астана — Кокшетау и Астана — Караганда.

В Акмолинской области закрыто движение на трассе Астана — Петропавловск (18−293 километры, Астана — Щучинск) и дороге Жезказган — Петропавловск (377−536 километры, граница Костанайской области — поселок Бузулук, 552−595 километры, поселок Сурган — граница СКО).

Также закрыт участок дороги Екатеринбург — Алматы (1 280−1 353 километры, Астана — граница Карагандинской области).

В Алматинской области закрыто движение на автодороге Талдыкорган — Капал (0−76 километры) и автодороге Сарыозек — Когалы (69−75 километры).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на автодороге Семей — Караул (4−80 километры). В Карагандинской области закрыто движение на участке трассы Алматы — Екатеринбург (1 051−1 127 километры, Темиртау — граница Акмолинской области).

В Костанайской области закрыто движение на трассе Жезказган — Петропавловск (252−377 километры) и автодороге Аулиеколь — Жолдама (0−257 километры).

В Павлодарской области закрыто движение на автодороге Павловка — Галицкое (0−40 километры) и трассе Шакат — Восточное — Шалдай (0−121,6 километры) для всех видов автотранспорта.

Также закрыт участок дороги Павлодар — Щербакты — граница РФ (0−111 километры).