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09:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы выстроили «елку» из автомобилей

Собирать желающих принять участие начали еще 31 декабря.

Красноярские автомобилисты в честь Нового года устроили флешмоб и составили «елку» из своих машин. Судя по фотографиям группы «Авторынок. Красноярск», в акции поучаствовали более 70 автомобилей.

По словам организаторов акции, мероприятие прошло 2 января на парковке перед торговым центром по улице Говорова. Собирать желающих принять участие начали еще 31 декабря, к 2 января удалось собрать необходимое количество авто.

«Подал объявление в группу, новость быстро разлетелась по друзьям, знакомым. К сожалению, начальник охраны был против, и на уговоры пойти навстречу нам он не соглашался и вызвал ГАИ, но спасибо адекватным инспекторам за понимание», — рассказал организатор акции Александр Безъязыков.

Отметим, акции по созданию автогеоглифов проходят и в других российских городах. Прошлогодний рекорд принадлежит Челябинску, где елку выстроили из 80 машин. Рекорд этого года — хабаровская елка из 97 авто.

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