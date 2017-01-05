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07:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Медики связали риск деменции с жизнью у загруженных дорог

У людей, живущих близко к загруженным автодорогам, чаще чем у остальных развивается врожденное слабоумие, говорится в исследовании, опубликованном канадским журналом Lancet.

Источник: AP 2016

Как показало исследование, у людей, дома которых находятся на расстоянии 50 метров или меньше от загруженных дорог риск развития деменции в среднем выше на семь процентов. Виной тому — загрязненный воздух.

«Загрязняющие вещества из воздуха попадают в кровь и могут вызвать воспаление, которое связывают с болезнями сердца. В данном исследовании утверждается, что те же вещества по кровотоку попадают также в мозг, что может привести к неврологическим проблемам», — говорит соавтор исследования, сотрудник здравоохранительного ведомства штата Онтарио Рэй Коупс.

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В рамках исследования команда ученых проанализировала медицинские данные 6,5 млн жителей Онтарио в возрасте от 20 до 85 лет. В период с 2001 по 2012 год у жителей штата было выявлено более 243 тысяч случаев деменции.

Затем ученые нанесли места жительства людей, у которых развилось слабоумие, на карту, обращая внимание на расстояние их домов от загруженных дорог.

По мере отдаления от дорог риск развития слабоумия уменьшается: у людей, живущих на рассстоянии от 50 до 100 метров от дороги, вероятность развития слабоумия всего на 4 процента выше среднего показателя, у живущих на расстоянии от 100 до 200 метров — на два процента, а если человек живет в двухстах метрах от дороги, то дополнительный риск исчезает полностью.

Диагноз старческого слабоумия — один из самых распространенных в мире. Ожидается, что к 2050 году число страдающих от этого недуга взлетит с нынешних 44 до 135 миллионов человек. Каждый год это заболевание обходится миру в 604 млрд долларов.

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