Ученые разработали батарейку будущего

Пока принцип работы этих батареек ученые полностью не раскрывают. «Мы имеем ноу-хау определенное, это очень сложный процесс. Есть технические решения, которые ждут своего часа патентования», — отметил старший научный сотрудник лаборатории Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Ольга Нецкина.

Батарейка питает водородом топливный элемент, который, в свою очередь, генерирует электричество. Технология эта в мире известна.

Себестоимость водородной таблетки — всего 10 рублей (17 центов), а одной такой таблетки достаточно, чтобы полностью зарядить мобильный телефон.