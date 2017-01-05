Ученые разработали батарейку будущего
Ученые из Новосибирска разработали уникальную батарейку, выделяющую водород при взаимодействии с водой, сообщает «Вести.Ru».
Ученые из Новосибирска разработали уникальную батарейку, выделяющую водород при взаимодействии с водой, сообщает «Вести.Ru».
Пока принцип работы этих батареек ученые полностью не раскрывают. «Мы имеем
Батарейка питает водородом топливный элемент, который, в свою очередь, генерирует электричество. Технология эта в мире известна.
Себестоимость водородной таблетки — всего 10 рублей (17 центов), а одной такой таблетки достаточно, чтобы полностью зарядить мобильный телефон.