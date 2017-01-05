В четверг по Украине ожидают мокрый снег и гололед
5 января в четверг по Украине ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом в среду, 4 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
5 января в четверг по Украине ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом в среду, 4 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 9 градусов, днем +2 …- 5 градусов.
В Карпатах временами небольшой снег, температура воздуха ночью и днем -7 …- 12 градусов.
В Моршине временами небольшой снег, температура ночью -2 …- 4 градуса, днем -1 …- 3 градуса.
В Трускавце временами небольшой снег, температура ночью -2 …- 4 градуса, днем 0 …- 2 градуса.
В Сваляве временами небольшой снег, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем -1 …- 3 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 7 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 7 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью временами небольшой снег, днем временами осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 7 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем 0 … + 5 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, ночью временами небольшой снег, мокрый снег, днем временами осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 4 градуса, днем +3 … +8 градусов.
В Ялте временами осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью небольшие. Температура ночью +5 … + 7 градусов, днем +7 … + 9 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 4 градуса, днем 0 … + 2 градуса.