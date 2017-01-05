Ради ЭКСПО студентам в Астане сократят учебный процесс

Как пояснили в акимате Астаны, с целью предоставления дополнительных мест для размещения гостей выставки принято решение задействовать общежития вузов столицы. Подготовить места в общежитии учебные заведения должны к началу выставки — до 10 июня 2017 года.

Ожидается, что выставку «ЭКСПО-2017 — Энергия будущего» в Астане посетят свыше двух миллионов человек.

«В настоящее время в городе определено 17 общежитий вузов с общим фондом на 7,3 тысячи мест, имеющих возможность размещать гостей выставки», — сообщили в ответе на запрос Informburo.kz.

В акимате пояснили, что студенты не останутся без крыши над головой из-за выставки и продолжат проживать в общежитиях столичных вузов, как и гости ЭКСПО-2017.

Помимо этого, планируется задействовать студентов в качестве волонтёров выставки, а для этого им планируется сократить учебный процесс.

«На сегодняшний день на правительственном уровне рассматривается вопрос о сокращении учебного процесса. Кроме того, наши студенты будут задействованы в период проведения выставки в качестве волонтёров и будут размещены в общежитиях вузов», — пояснили в акимате.

Стоимость проживания в общежитиях гостей выставки будут определять сами университеты, которые и предоставят эти места. Вырученные средства пойдут в бюджет самих учебных заведений столицы.

«В настоящее время вопрос стоимости размещения в общежитиях определяется вузами самостоятельно, но должно быть не больше средней стоимости хостела в сутки. Все вырученные средства будут оставаться в вузе. Расход от вырученных средств с мест размещения вуз будет определять самостоятельно на свои нужды», — уточнили в акимате.

Власти Астаны уже предупреждали, что студентов столичных высших учебных заведений выселят из общежитий ради гостей ЭКСПО.

28 сентября 2016 года в кулуарах Казахстано-Китайского туристического форума президент ассоциации туристских агентств Казахстана Асель Нуркебаева заявила, что в дни международной выставки Казахстан посетят миллион китайцев.

Сами организаторы ЭКСПО-2017 надеются продать пять миллионов билетов. Продажа электронных билетов на официальном сайте tickets.expo2017astana.com началась 10 июня 2016 года.