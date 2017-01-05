В Новосибирске МЧС предупреждает горожан об опасных сосульках

На крышах снежные навесы. И сосульки. Это последствия снегопадов, и оттепели. Температура в Новосибирске минус один. Опасно на тротуарах, которые проходят вдоль домов. На некоторых зданиях сосульки больше метра. В Ленинском районе на улице Римского-Корсакова ледяные глыбы висят буквально над головами прохожих.

Соня, дворник: «Сейчас придут сбивать я сказала уже — заявку дала. — А кто приходит? Кого вы вызываете? — Ну кровельщики приходят. Они сейчас бить будут. — Давно появились? — Вот со вчерашнего дня. — Это из-за оттепели? — Ночью, ночью появились».