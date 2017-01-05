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10:00 (мск), источник: Kazinform

КазНУ вошел в топ-200 «экологичных» вузов мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — КазНУ им. аль-Фараби в очередной раз укрепил лидирующие позиции и репутацию в мировом образовательном пространстве. В престижном глобальном рейтинге «UI Green Metric Ranking of World Universities — 2016» КазНУ участвовал впервые и занял достойное место в группе сильнейших. Вхождение в топ-200 «экологичных» университетов мира свидетельствует о высоких достижениях и огромном потенциале национального университета в «зелёном развитии».

Источник: Kazinform

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В методологии рейтинга «UI Green Metric» учитываются такие показатели, как: образовательная и научная деятельность в области экологии, потребление, экономия энергии и водных ресурсов, рациональное природопользование, хранение и переработка отходов, использование экологически чистого транспорта, оценивается площадь зеленых насаждений на территории студенческого кампуса и другие индикаторы.

«Зеленый» рейтинг мировых университетов «UI Green Metric» ежегодно определяет лучший вуз в каждой стране. Так, например, в 2016 году ими стали в США — Калифорнийский университет в Дейвисе, Великобритании — Ноттингемский и Оксфордский, Канаде — Шербрукский университет в Квебек, Германии — Свободный университет Берлина, Японии — университеты Хоккайдо и Киото.

Среди казахстанских вузов КазНУ им. аль-Фараби единственный, попавший в топ-200 «зеленых» университетов мира, это свидетельствует об активной работе вуза по интеграции достижений науки и техники в стратегию энергоэффективности кампуса и экосистему города. Университет является лидером интеллектуального вклада во многие инициативы международного уровня и активно реализует масштабные проекты по решению глобальных проблем.

Так, КазНУ единственный из вузов СНГ был удостоен высокой чести открыть секцию на Глобальном саммите «RIO+20» «Зелёный мост через поколения» в поддержку энергоэкологической стратегии Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Вуз инициировал создание международного консорциума университетов по вопросам устойчивого развития. Открыт Центр зеленых технологий, реализуется уникальный проект «КазНУ — Green Campus», эффективно работает кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию. Благодаря системой работе в указанном направлении был продлен статус КазНУ как Глобального хаба по устойчивому развитию программы ООН «Академическое влияние» (UNAI).

Следует отметить, что национальный вуз представит свои технологии энергосбережения, инновационные научные разработки на выставке EXPO-2017 — «Энергия Будущего». Глобальный рейтинг «экологичных» вузов — 2016 был проведен в седьмой раз. Торжественная церемония вручения сертификатов состоялась в Университете Индонезии (UI).

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