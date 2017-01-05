Ученые выяснили, как много «бигмаков» съедает настоящий лорд ситхов

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В киноэпопее «Звездных Войн», император Палпатин и некоторые другие владыки ситхов умели испускать своеобразные молнии из пальцев, преобразуя загадочную «Силу», краеугольный элемент всей мифологии этой фантастической Вселенной. Подобные молнии, если верить кинофильмам, могут бить на расстояние в примерно 10 метров и убивать джедаев и обычных людей за очень короткое время. Джеймс Мур (James Moore) из университета Лестера (Великобритания) и его единомышленники задались важным вопросом — энергия, затрачиваемая на выработку такой молнии, должна была откуда-то браться, если бы «Сила» и повелители ситхов существовали в реальности.

На Земле существует несколько животных, таких как угри, скаты или рыбы-звездочеты, а также некоторые штаммы бактерий, способные вырабатывать электрический ток и использовать его или для отпугивания хищников, или убийства и даже манипуляции поведением жертв. В их теле присутствуют особые клетки-электроциты, способные преобразовать химическую энергию, заключенную в клеточной «энерговалюте», АТФ, в электрический ток. Электроциты работают как своеобразные конденсаторы, постепенно накапливая заряд и разряжая его в жертву или агрессора. Мур и его коллеги предположили, что молнии ситхов вырабатываются схожим образом — путем преобразования энергии пищи, съеденной носителем «Силы», в электрическую энергию. Когда ситх атакует противника, он и тело его жертвы образуют своеобразный «конденсатор», ток в котором течет из одной половинки (ситха) в другую (его жертву) подобно тому, как бьют молнии в землю во время грозы. Руководствуясь этой идеей, британские физики просчитали, как много энергии нужно потратить ситху, чтобы ударить достаточно сильной молнией в человека, стоящего от него на расстоянии в несколько метров.

Главной проблемой в работе подобного «живого» конденсатора является то, что воздух является очень сильным изолятором, для пробития которого необходимо электрическое поле с очень высокой напряженностью — около трех миллионов Вольт. По этой причине ситху придется потратить очень большое количество энергии для того, чтобы породить молнию и убить ей противника.