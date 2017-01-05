Первая афроамериканка в составе экипажа МКС появится в мае 2018 года

Согласно планам космического ведомства США, уроженка города Сиракьюз (штат Нью-Йорк) отправится на орбиту в мае 2018 года. В качестве бортинженера Эппс войдет в состав экспедиции 56 под началом ее командира американца Эндрю Фойстела. Он полетит на МКС в марте 2018 года в качестве бортинженера экспедиции 55. Его соотечественница задержится на орбитальной станции с тем, чтобы влиться в состав экспедиции 57.

В том числе речь идет о Джанетт Эппс, которая полетит в космос впервые и станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС. Об этом в среду сообщило NASA.

«Состав каждого экипажа МКС привносит в общее дело что-то свое отличительное. У Эндрю и Джанетт есть, чем поделиться. Станция только выиграет от наличия таких астронавтов на борту», — подчеркнул в этой связи начальник отряда астронавтов NASA в Центре космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Крис Кэссиди.

Согласно данным NASA, Эппс является доктором в области авиационно-космической техники. До зачисления в отряд астронавтов в 2009 году она семь лет служила техником в ЦРУ. В отличие от нее, Фойстел является опытным астронавтом. В 2009 году он на борту шаттла Atlantis совершил полет к космическому телескопу NASA Hubble и входил в состав экипажа шаттла «Индевор» во время его последней миссии в 2011 году (к МКС).

Сейчас на станции вахту несут россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке. По данным NASA, с ноября 2000 года на борту орбитального комплекса побывали более 200 астронавтов.

На данный момент станцию планируется использовать до 2024 года. Как сообщил в декабре 2016 года в интервью «Российской газете» заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрий Власов, Россия не намерена отказываться от продления сроков эксплуатации МКС до 2028 года. По его словам, новые модули планируется запустить к МКС в конце 2017 года — начале 2018 года. Кроме того, в 2018 году в составе станции появится стыковочный узел на пять кораблей.