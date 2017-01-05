Первая афроамериканка в составе экипажа МКС появится в мае 2018 года

В том числе речь идет о Джанетт Эппс, которая полетит в космос впервые и станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС. Об этом в среду сообщило NASA.
Согласно планам космического ведомства США, уроженка города Сиракьюз (штат Нью-Йорк) отправится на орбиту в мае 2018 года. В качестве бортинженера Эппс войдет в состав экспедиции 56 под началом ее командира американца Эндрю Фойстела. Он полетит на МКС в марте 2018 года в качестве бортинженера экспедиции 55. Его соотечественница задержится на орбитальной станции с тем, чтобы влиться в состав экспедиции 57.
«Состав каждого экипажа МКС привносит в общее дело
Согласно данным NASA, Эппс является доктором в области
Сейчас на станции вахту несут россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке. По данным NASA, с ноября 2000 года на борту орбитального комплекса побывали более 200 астронавтов.
На данный момент станцию планируется использовать до 2024 года. Как сообщил в декабре 2016 года в интервью «Российской газете» заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрий Власов, Россия не намерена отказываться от продления сроков эксплуатации МКС до 2028 года. По его словам, новые модули планируется запустить к МКС в конце 2017 года — начале 2018 года. Кроме того, в 2018 году в составе станции появится стыковочный узел на пять кораблей.