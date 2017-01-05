На аукционе в Японии гигантского тунца продали за 640 тысяч долларов

Самым дорогим на сегодняшний день считается тунец, проданный на аукционе 2013 года: он стоил 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,3 миллиона долларов).

На рыбных торгах в Японии голубого тунца продали за 39 миллионов рублей

В прошлом году на первом аукционе самый дорогой тунец был продан за 14 миллионов иен (по курсу на тот момент около 117 тысяч долларов).

Первый аукцион тунца в Японии становится одним из первых проявлений деловой жизни после новогодних праздников. По первому новогоднему аукциону тунца определяют «направление ветра» в экономике страны. Это не всегда совпадает с последующим развитием событий, но высокая цена на первого тунца неизменно воспринимается в Японии как хороший признак.

Рынок Цукидзи, который считается самым крупным рыбным рынком мира, должен был еще в ноябре прошлого года переехать на новое место в токийский район Тоёсу. Однако новый мэр Токио Юрико Коикэ, проведя детальную проверку, выяснила факты подлогов и недобросовестного проведения работ при подготовке строительной площадки. Из-за того, что ранее на месте будущего рыбного рынка располагались объекты химического завода, возникло серьезное опасение в безопасности торговли продуктами питания на некачественно подготовленной и плохо очищенной территории.

Рынку Цукидзи более 80 лет. Он «обязан» своим рождением землетрясению 1923 года, разрушившему рыбный рынок в районе Нихонбаси. Под временную торговую площадку был выделен небольшой участок в Цукидзи, а с 1935 года рынок разместился там, где находится сейчас, и занимает площадь 23 гектара.

Цукидзи — самый крупный оптовый рынок Японии по объему продаж и самый большой рыбный рынок в мире. Славу ему принесли именно рыбные ряды и аукционы тунца. Это и одно из излюбленных туристических мест японской столицы.