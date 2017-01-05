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12:13 (мск), источник: РИА Новости

На аукционе в Японии гигантского тунца продали за 640 тысяч долларов

ТОКИО, 5 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Гигантский тихоокеанский голубой тунец был продан на первых в этом году торгах на знаменитом рынке Цукидзи в Токио в четверг за 74,2 миллиона иен (около 640 тысяч долларов) — это вторая по величине цена с начала века.

Источник: AP 2016

Вес тунца, выловленного около берегов префектуры Аомори, составил 212 килограммов.

Самым дорогим на сегодняшний день считается тунец, проданный на аукционе 2013 года: он стоил 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,3 миллиона долларов).

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В прошлом году на первом аукционе самый дорогой тунец был продан за 14 миллионов иен (по курсу на тот момент около 117 тысяч долларов).

Первый аукцион тунца в Японии становится одним из первых проявлений деловой жизни после новогодних праздников. По первому новогоднему аукциону тунца определяют «направление ветра» в экономике страны. Это не всегда совпадает с последующим развитием событий, но высокая цена на первого тунца неизменно воспринимается в Японии как хороший признак.

Рынок Цукидзи, который считается самым крупным рыбным рынком мира, должен был еще в ноябре прошлого года переехать на новое место в токийский район Тоёсу. Однако новый мэр Токио Юрико Коикэ, проведя детальную проверку, выяснила факты подлогов и недобросовестного проведения работ при подготовке строительной площадки. Из-за того, что ранее на месте будущего рыбного рынка располагались объекты химического завода, возникло серьезное опасение в безопасности торговли продуктами питания на некачественно подготовленной и плохо очищенной территории.

Рынку Цукидзи более 80 лет. Он «обязан» своим рождением землетрясению 1923 года, разрушившему рыбный рынок в районе Нихонбаси. Под временную торговую площадку был выделен небольшой участок в Цукидзи, а с 1935 года рынок разместился там, где находится сейчас, и занимает площадь 23 гектара.

Цукидзи — самый крупный оптовый рынок Японии по объему продаж и самый большой рыбный рынок в мире. Славу ему принесли именно рыбные ряды и аукционы тунца. Это и одно из излюбленных туристических мест японской столицы.

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