Милонов готовит законопроект о защите национальной гордости России

Как пояснили представители депутата, в последнее время участились громкие публичные дискуссии, касающиеся духовного наследия, истории и престижа России. Многие явления, некогда казавшиеся незыблемыми, в настоящее время подвергаются скепсису и пересмотру, что с точки зрения поисков исторической истины или адекватной оценки того или иного явления, события это не вызывает никаких нареканий.

«Однако участились случаи, когда некто, используя свою публичность, СМИ, социальные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность. Данные действия могут восприниматься негативно подавляющим большинством общества, однако не являться ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением. При этом, данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса и прочее», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, там обратили внимание на то, что искажение исторической правды или очернение исторического или культурного наследия вредит развитию молодежи, «которая с легкостью поддается на пропаганду и манипулирование». К примеру, принижение роли СССР во Второй мировой войне создает у молодых россиян иллюзию второстепенного вклада страны в деле победы над фашизмом, отметили в пресс-службе.

Разработка Милоновым данного законопроекта также объясняется необходимостью защищать и современность из-за появляющихся публичных оскорблений и действий, задевающих национальную гордость и унижающих достижения страны. По мнению автора проекта, эти действия не должны прикрываться свободой слова.

Предполагается, что документом будет предложена административная ответственность за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости и недопущению публичного оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением. Среди них, в частности, история Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и память о погибших в катастрофах. В последнем случае в пресс-службе приводят пример катастрофы Ту-154 над Черным морем.