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13:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: охранник ночью чуть не застрелил королеву Елизавету II

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent.

О данном происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: «Кто это?». Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.

«Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил», — цитирует охранника газета. «Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять», — ответила королева.

Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.

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