СМИ: охранник ночью чуть не застрелил королеву Елизавету II

О данном происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: «Кто это?». Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.

«Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил», — цитирует охранника газета. «Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять», — ответила королева.

Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.