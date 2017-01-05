СМИ: шанхайские ученые разработали устойчивую к огню и воде бумагу

ШАНХАЙ, 5 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайским ученым удалось разработать устойчивую к воздействию огня и воды бумагу. Новый материал, пишет в четверг газета «Шанхай жибао» , по своим характеристикам не имеет аналогов в мире.

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Бумага была разработана группой исследователей во главе с профессором Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе. Разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае.

Эта неорганическая бумага достаточно эластичная, прочная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях.