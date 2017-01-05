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21:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: шанхайские ученые разработали устойчивую к огню и воде бумагу

Разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение.

ШАНХАЙ, 5 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайским ученым удалось разработать устойчивую к воздействию огня и воды бумагу. Новый материал, пишет в четверг газета «Шанхай жибао», по своим характеристикам не имеет аналогов в мире.

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Бумага была разработана группой исследователей во главе с профессором Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе. Разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае.

Эта неорганическая бумага достаточно эластичная, прочная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях.

Как утверждают разработчики, новый материал выдерживает воздействие температуры в 200 градусов по Цельсию.

Благодаря своей структуре, бумага также отталкивает воду даже в том случае, если она механически повреждена. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем.

С практической точки зрения, считают ученые, существует масса вариантов применения нового материала: от использования для хранения особо важных документов до рекламных щитов на улицах.
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