В Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус

Лошадь, пытавшаяся на днях сесть в лондонский автобус, не на шутку изумила проходившего мимо гостя британской столицы.

Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд рассказал районной газете Islington Gazette, как, гуляя по Лондону в минувший вторник, он несколько заблудился и оказался на Аппер-стрит в районе Излингтон на севере Лондона, как вдруг увидел «весьма странную сцену», а именно: лошадь пыталась зайти в автобус.

К счастью, при нем оказался мобильный телефон, и Кроуфорд смог не только стать очевидцем столь необычной сцены, но и запечатлеть ее для широкой общественности.