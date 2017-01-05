В Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус
Пока офицер конной полиции оказывал помощь пассажиру рейсового автобуса на севере Лондона, которому стало плохо, его конь Инвиктор решил не отставать.
Пока офицер конной полиции оказывал помощь пассажиру рейсового автобуса на севере Лондона, которому стало плохо, его конь Инвиктор решил не отставать.
Лошадь, пытавшаяся на днях сесть в лондонский автобус, не на шутку изумила проходившего мимо гостя британской столицы.
Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд рассказал районной газете Islington Gazette, как, гуляя по Лондону в минувший вторник, он несколько заблудился и оказался на
К счастью, при нем оказался мобильный телефон, и Кроуфорд смог не только стать очевидцем столь необычной сцены, но и запечатлеть ее для широкой общественности.
Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит
Как выразился представитель столичной полиции, Инвиктор продемонстрировал, что он — надежный член команды.
Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.
Представитель лондонской «скорой помощи» добавил: «Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на