Ферги снялась в клипе в футболке с Пушкиным

Клип появился в сети в середине декабря, но российские интернет-пользователи заметили лицо Пушкина на одежде певицы только после того, как она опубликовала в своем аккаунте в Twitter фото в этой футболке.

Помимо изображения русского поэта, на футболке есть строка из его стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума».