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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Ферги снялась в клипе в футболке с Пушкиным

Американская певица Ферги (Fergie) записала видео на песню Life goes on, в котором появилась в футболке с изображением поэта Александра Пушкина. Ролик опубликован на ее официальном канале YouTube.

Клип появился в сети в середине декабря, но российские интернет-пользователи заметили лицо Пушкина на одежде певицы только после того, как она опубликовала в своем аккаунте в Twitter фото в этой футболке.

Помимо изображения русского поэта, на футболке есть строка из его стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума».

Певица, чье настоящее имя Стэйси Энн Фергюсон, ранее была солисткой хип-хоп группы The Black Eyed Peas, которая в 2011 году объявила о временном прекращении своей деятельности. После распада группы Ферги начала сольную карьеру. В апреле 2016 года группа объявила о скором воссоединении и записи совместного альбома. Последний альбом The Black Eyed Peas под названием The Beginning вышел в 2010 году.

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