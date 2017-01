Ферги снялась в клипе в футболке с Пушкиным

Певица, чье настоящее имя Стэйси Энн Фергюсон, ранее была солисткой хип-хоп группы The Black Eyed Peas, которая в 2011 году объявила о временном прекращении своей деятельности. После распада группы Ферги начала сольную карьеру. В апреле 2016 года группа объявила о скором воссоединении и записи совместного альбома. Последний альбом The Black Eyed Peas под названием The Beginning вышел в 2010 году.