Ферги снялась в клипе в футболке с Пушкиным
Американская певица Ферги (Fergie) записала видео на песню Life goes on, в котором появилась в футболке с изображением поэта Александра Пушкина. Ролик опубликован на ее официальном канале YouTube.
Американская певица Ферги (Fergie) записала видео на песню Life goes on, в котором появилась в футболке с изображением поэта Александра Пушкина. Ролик опубликован на ее официальном канале YouTube.
Клип появился в сети в середине декабря, но российские
Помимо изображения русского поэта, на футболке есть строка из его стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума».
Певица, чье настоящее имя Стэйси Энн Фергюсон, ранее была солисткой