Туристов в Крыму приглашают на места съемок «Викинга»

Съемки фильма начались в марте 2015 года. Натурные сцены «Викинга» снимались в Крыму: на Тайганском водохранилище (Белогорский район), в Генуэзской крепости (Судак), в поселке Школьное (Симферопольский район), в Бахчисарае и на мысе Фиолент (Севастополь).

Позднее декорации фильма были использованы при строительстве первого в Крыму и во всей России кино-парка «Викинг» в Симферопольском районе.

«Мы уверены, что в Крыму появятся новые туристические маршруты по местам съемок масштабных кинолент. Фильм “Викинг” уже вышел в прокат, и мы приглашаем туристов сполна окунуться в его атмосферу и после просмотра обязательно побывать на съемочных площадках. Особенно поражает своими масштабами оставшийся Крыму в наследие кинопарк», — сказал Черняк.

По его словам, учитывая, что к Крыму возрастает интерес со стороны российских кинематографистов, на полуострове будет создан еще не один знаковый кинопарк, который станут местом притяжения для туристов.

«Викинг» режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события «Повести временных лет». Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.