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15:57 (мск), источник: "Российская газета"

В аэропорту Калининграда образовалась очередь из самолетов

Из «Храброво» самолеты вылетают с задержкой. Прибытие в Калининград также идет не по графику.

Минувшие сутки международный аэропорт был закрыт в связи с происшествием — выездом одного из самолётов за пределы взлетно-посадочной полосы. Образовалась очередь воздушного транспорта.

— Полоса готова, чистится от снега. Сейчас самолетов скопилось большое количество, ожидают посадки, образовалась небольшая очередь, самолеты отправляются с задержкой, вылетают тоже. Очень надеемся, что наверстаем упущенное время и к обеду войдем в график, — сказала представитель аэропорта Наталья Грицун.

Напомним, в ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» приземлился самолет из Москвы и выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пять членов экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать только через сутки с помощью военных тягачей Балтфлота. Из- за последствий происшествия из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек.

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