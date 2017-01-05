В аэропорту Калининграда образовалась очередь из самолетов
Из «Храброво» самолеты вылетают с задержкой. Прибытие в Калининград также идет не по графику.
Из «Храброво» самолеты вылетают с задержкой. Прибытие в Калининград также идет не по графику.
Минувшие сутки международный аэропорт был закрыт в связи с происшествием — выездом одного из самолётов за пределы
— Полоса готова, чистится от снега. Сейчас самолетов скопилось большое количество, ожидают посадки, образовалась небольшая очередь, самолеты отправляются с задержкой, вылетают тоже. Очень надеемся, что наверстаем упущенное время и к обеду войдем в график, — сказала представитель аэропорта Наталья Грицун.
Напомним, в ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» приземлился самолет из Москвы и выкатился на пять метров за пределы
Airbus удалось эвакуировать только через сутки с помощью военных тягачей Балтфлота. Из- за последствий происшествия из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек.