Жительница Озёрска выиграла у знатоков клуба «Что? Где? Когда?» 400 тысяч
Жительница Озёрска Нина Гастингс 2 января в эфире федерального телеканала выиграла более 400 тысяч рублей.
Жительница Озёрска Нина Гастингс 2 января в эфире федерального телеканала выиграла более 400 тысяч рублей.
Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» проводили финальную игру 2016 года против телезрителей. Среди заданий был вопрос из Озёрска от Нины Гастингс про интересное изобретение — в зал внесли маленькую металлическую рыбку.
Ведущий спросил у знатоков: «Господа, эту рыбку придумал канадский ученый Кристофер Чарльз, выяснив, что многие жители Камбоджи подвержены одному заболеванию. Внимание, вопрос — как нужно использовать такую рыбку?».
Ответ знатоков, что рыбка сделана из серебра и с её помощью обеззараживают воду, оказался неверным. Ошибка сровняла счёт между участниками и телезрителями — 5:5.
Верный ответ: рыбка сделана из чугуна. При варке из неё высвобождается железо, потому изобретатель рекомендовал хозяйкам Камбоджи класть такую рыбку в кастрюлю при приготовлении пищи для борьбы с анемией.
Озерчанка Гастингс своим вопросом заработала 412 514 рублей 26 копеек.