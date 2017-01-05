Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
16:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Зимние рейсы в Сочи открываются из аэропорта «Иваново»

Зимние рейсы в Сочи стартуют из аэропорта «Иваново» с 7 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам первого в этом году оперативного совещания.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы аэропорта, программа полетов будет действовать до 18 марта. Рейсы организованы авиакомпанией «Нордавиа» на самолетах Boeing 737−500.

Отправляться рейсы будут по субботам, в 20:15, в 22:50 самолет приземлится в аэропорту Сочи. Из Сочи в Иваново рейсы будут отправляться также по субботам с вылетом в 15:45 и прибытием в 18:20. Стоимость билетов — около 5,3 тыс. рублей.

Все пассажиры рейсов смогут воспользоваться возможностью бесплатного провоза горнолыжного и сноубордического снаряжения (в расчёте один комплект снаряжения весом не более 23 кг на одного пассажира) в дополнение к обычной норме бесплатного провоза багажа.

Как отмечалось на совещании, в этом году одной из задач развития аэропорта «Иваново» является расширение географии полетов, в частности, запланировано открытие нового маршрута «Казань-Иваново-Санкт-Петербург».

Сегодня из Иваново можно улететь в Москву (дважды в неделю) и в Санкт-Петербург (также дважды в неделю).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь