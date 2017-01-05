В Кишиневе автомобиль прокурора засняли за нарушением ПДД

Автомобиль марки Toyota Avensis с регистрационными номерами ST AN 001 засняли за нарушение правил дорожного движения 31 декабря 2016, примерно в 01:28. А 3 января 2017 этот же автомобиль заметили припаркованным у входа в прокуратуру муниципия Кишинев.

Журналистам портала Crime Moldova, Николай Заневич сообщил, что не владеет этим автомобилем, но пользуется им.

Кроме того, прокурор заверил представителей СМИ, что в ночь на 31 декабря 2016 не был за рулем машины, и не знает, кто на этом авто ехал по встречке.