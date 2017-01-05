В Кишиневе автомобиль прокурора засняли за нарушением ПДД
Машину, которой пользуется прокурор Николай Заневич, засняли за нарушением ПДД. Создавая аварийную ситуацию, автомобиль ехал по встречке на Скулянке, по улице Каля Ешилор.
Машину, которой пользуется прокурор Николай Заневич, засняли за нарушением ПДД. Создавая аварийную ситуацию, автомобиль ехал по встречке на Скулянке, по улице Каля Ешилор.
Автомобиль марки Toyota Avensis с регистрационными номерами ST AN 001 засняли за нарушение правил дорожного движения 31 декабря 2016, примерно в 01:28. А 3 января 2017 этот же автомобиль заметили припаркованным у входа в прокуратуру муниципия Кишинев.
Журналистам портала Crime Moldova, Николай Заневич сообщил, что не владеет этим автомобилем, но пользуется им.
Кроме того, прокурор заверил представителей СМИ, что в ночь на 31 декабря 2016 не был за рулем машины, и не знает, кто на этом авто ехал по встречке.