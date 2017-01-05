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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Крымская художница посвятила памяти Доктора Лизы фильм из песка

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Крымская художница Ксения Симонова посвятила памяти Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем, фильм, созданный в технике песочных картин.

Источник: РИА Новости

Короткометражный фильм, который длится около четырех минут, выложен на официальном сайте художницы. Начинается он с надписи песком: «Не было такой, и не будет».

В съемках приняли участие дети — маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии. В финале фильма они благодарят Доктора Лизу за все то, что она сделала для многих и многих нуждающихся в помощи.

«Меня всегда вдохновляла эта женщина. Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой Человек — продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе», — сказала Симонова.

Художница отметила, что своими глазами видела реальную помощь, оказанную маленькой девочке со стороны Доктора Лизы.

Международная общественная организация «Справедливая помощь» была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154, которое произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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