В горах Сочи открыли первое казино новой игорной зоны

Как выяснилось, в состав первого развлекательного комплекса (он уже получил название «Сочи Казино и Курорт») входят казино, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики. Площадь казино составляет около 32 тысяч квадратных метров, здесь установлены 569 игровых автоматов и 70 игровых столов.

— Это новая туристическая мекка, новое качество туризма. Чтобы создать это чудо, здесь в течение семи-восьми месяцев работали практически без отдыха 1,5 тысячи человек, — рассказал гендиректор всесезонного курорта «Горки Город» Александр Саурин. — Ежегодно казино в бюджеты всех уровней будет направлять не менее 0,5 миллиарда рублей.

В тестовом режиме заведение начало работать еще в конце декабря. Как выяснилось, это было необходимо для отработки идеального алгоритма действий персонала. За несколько дней здесь побывали более тысячи туристов.

Единовременно комплекс может вместить не более двух тысяч человек. Планируется, что в месяц заведение будет принимать до 43 тысяч посетителей.