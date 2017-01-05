В горах Сочи открыли первое казино новой игорной зоны
В четверг в горах Сочи официально открылось первое казино новой игорной зоны «Красная Поляна», которая разместилась на территории всесезонного курорта «Горки Город».
В четверг в горах Сочи официально открылось первое казино новой игорной зоны «Красная Поляна», которая разместилась на территории всесезонного курорта «Горки Город».
Как выяснилось, в состав первого развлекательного комплекса (он уже получил название «Сочи Казино и Курорт») входят казино, два ресторана, бар, банкетный зал,
— Это новая туристическая мекка, новое качество туризма. Чтобы создать это чудо, здесь в течение
В тестовом режиме заведение начало работать еще в конце декабря. Как выяснилось, это было необходимо для отработки идеального алгоритма действий персонала. За несколько дней здесь побывали более тысячи туристов.
Единовременно комплекс может вместить не более двух тысяч человек. Планируется, что в месяц заведение будет принимать до 43 тысяч посетителей.