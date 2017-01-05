Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
15:49 (мск), источник: Ежедневник.by

Названы самые грязные районы Беларуси

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды рассказал, в каких районах загрязнение превышает норму.

Источник: Ежедневник.by

Проблемными районами, где уровень загрязнения в отдельные периоды превышал норму, специалист назвала Гомель (улица Барыкина), Новополоцк (улица Молодежная, 49, где расположена автоматическая станция), Могилев (центральная часть города и юго-западный район по улице Челюскинцев) и Минск (улицы Радиальная и Тимирязева), передает.

По информации синоптиков, Рождественские морозы благоприятно повлияют на качество воздуха в Минске.

«Если не будет никаких технологических срывов на предприятиях, то в ближайшие дни качество воздуха будет соответствовать нормативам. Благодаря морозам ожидается заток холодного воздуха, холодные и тяжелые воздушные массы, поступая в теплый городской воздух, вытеснят все, что накопилось от транспорта и промышленных предприятий», — сказала начальник начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Гидрометцентра.

Богдана Козерук отметила, что качество воздуха в новогодние праздники соответствовало нормативам качества, этому способствовали благоприятные метеорологические условия накануне — усиление ветра, осадки. Фейерверки и петарды в новогоднюю ночь не повлияли на качество воздуха.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Машиностроение и металлургия: «орловский период» БМЗ и интерес зятя Кучмы
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь