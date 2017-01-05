Названы самые грязные районы Беларуси

Проблемными районами, где уровень загрязнения в отдельные периоды превышал норму, специалист назвала Гомель (улица Барыкина), Новополоцк (улица Молодежная, 49, где расположена автоматическая станция), Могилев (центральная часть города и юго-западный район по улице Челюскинцев) и Минск (улицы Радиальная и Тимирязева), передает.

По информации синоптиков, Рождественские морозы благоприятно повлияют на качество воздуха в Минске.

«Если не будет никаких технологических срывов на предприятиях, то в ближайшие дни качество воздуха будет соответствовать нормативам. Благодаря морозам ожидается заток холодного воздуха, холодные и тяжелые воздушные массы, поступая в теплый городской воздух, вытеснят все, что накопилось от транспорта и промышленных предприятий», — сказала начальник начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Гидрометцентра.

Богдана Козерук отметила, что качество воздуха в новогодние праздники соответствовало нормативам качества, этому способствовали благоприятные метеорологические условия накануне — усиление ветра, осадки. Фейерверки и петарды в новогоднюю ночь не повлияли на качество воздуха.