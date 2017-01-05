Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Волка

«Посвятив себя авиации, космонавтике, он многое сделал для освоения внеземного пространства, участвовал в реализации легендарных проектов. Игорь Петрович подавал пример мужества и ответственности, неравнодушия и верности долгу. Был бесконечно предан профессии», — говорится телеграмме, опубликованной в четверг пресс-службой Кремля.

Волк родился 12 апреля 1937 года. Начал карьеру как летчик-испытатель, провёл испытания самолётов Су-27 и Су-27УБ на «штопор», а также ряд сложных работ на сверхзвуковых боевых самолётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провёл испытания атмосферного аналога космического корабля «Буран» — БТС-002. Был зачислен в отряд космонавтов в 1978 году.

Свой первый космический полет совершил в период с 17 по 29 июля 1984 года на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7». За успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм космонавту Волку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».