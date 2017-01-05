Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Волка
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной
Волк скончался 3 января на 80-м году жизни в подмосковном Жуковском.
«Посвятив себя авиации, космонавтике, он многое сделал для освоения внеземного пространства, участвовал в реализации легендарных проектов. Игорь Петрович подавал пример мужества и ответственности, неравнодушия и верности долгу. Был бесконечно предан профессии», — говорится телеграмме, опубликованной в четверг
Волк родился 12 апреля 1937 года. Начал карьеру как
Свой первый космический полет совершил в период с 17 по 29 июля 1984 года на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7». За успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм космонавту Волку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».