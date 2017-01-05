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16:59 (мск), источник: АиФ Омск

Омский водитель маршрутки возит пассажиров в костюме Деда Мороза

Перед Новым годом и сразу после него множество новогодних волшебников разгуливали по омским улицам.

Жители областного центра зафиксировали танцующего Деда Мороза, ездящего на мотоцикле и даже за рулём маршрутного такси.

В комментариях пользователи разделились: одни жалеют водителя, которому наверняка в таком наряде жарко, другие ругают — дескать, из-за бороды дороги не увидит и может в ДТП попасть.

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