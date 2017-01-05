Омский водитель маршрутки возит пассажиров в костюме Деда Мороза
Перед Новым годом и сразу после него множество новогодних волшебников разгуливали по омским улицам.
Перед Новым годом и сразу после него множество новогодних волшебников разгуливали по омским улицам.
Жители областного центра зафиксировали танцующего Деда Мороза, ездящего на мотоцикле и даже за рулём маршрутного такси.
В комментариях пользователи разделились: одни жалеют водителя, которому наверняка в таком наряде жарко, другие ругают — дескать,