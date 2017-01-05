Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России
Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы КМ
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
16:19 (мск), источник: РИА Новости

Председатель КС России Зорькин стал почетным доктором СПбГУ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Председателю Конституционного суда (КС) РФ Валерию Зорькину присвоено звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщили в СПбГУ.

Источник: РИА Новости

«Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета принял единогласное решение о присвоении председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину звания “Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета”. С соответствующим ходатайством выступил ученый совет юридического факультета СПбГУ», — отмечается в сообщении.

Инициативу о выдвижении Зорькина на это звание поддержали все присутствовавшие на заседании члены ученого совета.

«Нельзя переоценить роль В. Д. Зорькина как судьи и председателя Конституционного суда РФ в становлении и развитии конституционной юстиции в России, усилении роли судебной системы и совершенствовании законности и правопорядка в стране», — говорилось в представлении к присвоению звания.

Звание «Почетный доктор СПбГУ» присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, государственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие международного научного, культурного, экономического и политического сотрудничества.

Всего в СПбГУ 128 почетных докторов. Среди них — художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, политик Евгений Примаков, лауреат Нобелевской премии по экономике Василий Леонтьев, писатель Марек Хальтер, всемирно известный специалист в области морской геологии, океанографии и палеоокеанологии Йорн Тиде и другие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Bloomberg: США приняли за «российские кибератаки» украинскую программу
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь