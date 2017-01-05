Председатель КС России Зорькин стал почетным доктором СПбГУ

«Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета принял единогласное решение о присвоении председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину звания “Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета”. С соответствующим ходатайством выступил ученый совет юридического факультета СПбГУ», — отмечается в сообщении.

Инициативу о выдвижении Зорькина на это звание поддержали все присутствовавшие на заседании члены ученого совета.

«Нельзя переоценить роль В. Д. Зорькина как судьи и председателя Конституционного суда РФ в становлении и развитии конституционной юстиции в России, усилении роли судебной системы и совершенствовании законности и правопорядка в стране», — говорилось в представлении к присвоению звания.

Звание «Почетный доктор СПбГУ» присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, государственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие международного научного, культурного, экономического и политического сотрудничества.

Всего в СПбГУ 128 почетных докторов. Среди них — художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, политик Евгений Примаков, лауреат Нобелевской премии по экономике Василий Леонтьев, писатель Марек Хальтер, всемирно известный специалист в области морской геологии, океанографии и палеоокеанологии Йорн Тиде и другие.