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16:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинская автоелка попала в Книгу рекордов России

Флешмоб челябинцев — изображение новогодней елки, составленное из наибольшего количества автомобилей, — попал в Книгу рекордов России, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: ГТРК "Южный Урал"

По словам организатора автоелки Степана Романова, сразу по окончании флешмоба он подал заявку на фиксацию этого события в Книге рекордов.

Как известно, в декабре челябинские автолюбители машинами изобразили на площадке у Ледовой арены «Трактор» ель. На ней была и гирлянда, и звезда на макушке. Зажгли елку 86 автомобилей. Организаторы тщательно обдумывали сценарий. Цель оправдала потраченные силы — елочка зажглась.

Первая челябинская автоелка появилась в прошлом году. Только в звезду тогда выстраивались люди, а в этот раз — большегрузы.

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