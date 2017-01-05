Челябинская автоелка попала в Книгу рекордов России

По словам организатора автоелки Степана Романова, сразу по окончании флешмоба он подал заявку на фиксацию этого события в Книге рекордов.

Как известно, в декабре челябинские автолюбители машинами изобразили на площадке у Ледовой арены «Трактор» ель. На ней была и гирлянда, и звезда на макушке. Зажгли елку 86 автомобилей. Организаторы тщательно обдумывали сценарий. Цель оправдала потраченные силы — елочка зажглась.

Первая челябинская автоелка появилась в прошлом году. Только в звезду тогда выстраивались люди, а в этот раз — большегрузы.