Рождество в Севастополе: расписание мероприятий
Рождество в Севастополе, традиционно, праздник — общегородской. В перечне торжественных мероприятий не только литургии в храмах, но и ярмарки, народные гуляния и даже кинопоказ.
Рождество в Севастополе, традиционно, праздник — общегородской. В перечне торжественных мероприятий не только литургии в храмах, но и ярмарки, народные гуляния и даже кинопоказ.
В Севастопольском благочинии озвучили главные моменты празднования:
7 января
В 00.00 — праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы
В 8.00 — праздничная Божественная литургия в
С 9.00 до 12.00 — Рождественская благотворительная ярмарка на соборной площади
С 12−00 до 12−40 — традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор — пл. Лазарева — пл. Нахимова. По окончании на пл. Нахимова будет отслужен молебен.
С 11−30 до 12−30 — Рождественский крестный ход пройдет и на Северной стороне г. Севастополя. По маршруту:
Также 7 января, в 16.00, в
8 января
В 8.00 — праздничная Божественная литургия в в