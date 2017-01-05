Рождество в Севастополе: расписание мероприятий

В Севастопольском благочинии озвучили главные моменты празднования:

7 января

В 00.00 — праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

В 8.00 — праздничная Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

С 9.00 до 12.00 — Рождественская благотворительная ярмарка на соборной площади Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

С 12−00 до 12−40 — традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор — пл. Лазарева — пл. Нахимова. По окончании на пл. Нахимова будет отслужен молебен.

С 11−30 до 12−30 — Рождественский крестный ход пройдет и на Северной стороне г. Севастополя. По маршруту: Свято-Никольский храм — площадь перед кинотеатром «Моряк» (ул. Богданова — ул. Леваневского — площадь перед кинотеатром «Моряк»). На площади перед к/т «Моряк» будет отслужен молебен. Для детей состоится детский Рождественский праздник: игры, хороводы, горячий чай, показ м/ф «Необыкновенное путешествие Серафимы». Для желающих принять участие в крестном ходе в 11.00 от храма Вознесения Господня к Свято-Никольскому храму будут предоставлены автобусы, — рассказали в Севастопольском благочинии.

Также 7 января, в 16.00, в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе начнется Всенощное бдение. Богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

8 января