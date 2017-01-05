В Краснодаре полицейские спасли провалившегося в прорубь ребенка

Командир отделения отдельного батальона ППС полиции № 1 сержант Алексей Корпусов с напарником старшим сержантом Александром Арутюновым находились на маршруте патрулирования на улице Фурманова. Они увидели бегущего и плачущего ребенка, который рассказал, что с другом бегал по старым баржам на затоне реки Кубань. Семилетний Руслан поскользнулся, упал в прорубь и не мог выбраться, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские прибежали к указанному месту, когда Алексей Корпусов разделся и пополз к проруби, ребенок обессилел и не мог протянуть руку. Полицейский прыгнул в прорубь, одной рукой схватил мальчика, второй Алексей Корпусов разделся и пополз к проруби,. Арутюнов также ползком, чтобы не провалиться под лед, вытащил напарника с ребенком из воды.

Полицейские сняли с мальчика промокшую одежду, укутали его в куртки, отнесли в патрульный автомобиль и вызвали скорую. Медики сказали, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Из скромности полицейские не стали распространяться о своем поступке. Руководство УМВД по Краснодару рассматривает вопрос о поощрении Алексея Корпусова и Александра Арутюнова.