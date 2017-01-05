Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«Мин нет»
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
17:02 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре полицейские спасли провалившегося в прорубь ребенка

В Краснодаре двое сотрудников полиции вытащили ребенка, провалившегося в прорубь.

Командир отделения отдельного батальона ППС полиции № 1 сержант Алексей Корпусов с напарником старшим сержантом Александром Арутюновым находились на маршруте патрулирования на улице Фурманова. Они увидели бегущего и плачущего ребенка, который рассказал, что с другом бегал по старым баржам на затоне реки Кубань. Семилетний Руслан поскользнулся, упал в прорубь и не мог выбраться, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские прибежали к указанному месту, когда Алексей Корпусов разделся и пополз к проруби, ребенок обессилел и не мог протянуть руку. Полицейский прыгнул в прорубь, одной рукой схватил мальчика, второй Алексей Корпусов разделся и пополз к проруби,. Арутюнов также ползком, чтобы не провалиться под лед, вытащил напарника с ребенком из воды.

Полицейские сняли с мальчика промокшую одежду, укутали его в куртки, отнесли в патрульный автомобиль и вызвали скорую. Медики сказали, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Из скромности полицейские не стали распространяться о своем поступке. Руководство УМВД по Краснодару рассматривает вопрос о поощрении Алексея Корпусова и Александра Арутюнова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Второй террорист, устроивший взрыв в Измире, ликвидирован
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь