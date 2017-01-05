Опубликована информация о перекрытии улиц Воронежа в ночь перед Рождеством
В Воронеже в ночь перед Рождеством будет перекрыта одна из центральных улиц, а именно улица Освобождения труда, ведущая к одному из крупнейших храмов города —
В Воронеже в ночь перед Рождеством будет перекрыта одна из центральных улиц, а именно улица Освобождения труда, ведущая к одному из крупнейших храмов города —
Об ограничении движения в данном районе сообщила
Также на этой же улице находится церковь введения Пресвятой Богородицы во храм, и другие соборы и часовни, относящиеся к
Торжественные богослужения в честь Рождества будут идти до утра 7 января во всех храмах и церквях Воронежа. На следующий день горожане смогут увидеть еще одну интересную программу в честь одного из главных православных праздников. Она начнется на площади Ленина в 15 часов. «Днесь Христос в Вифлееме рождается» — так называется праздничная программа, подготовленная при участии Никольского благочиния.
Ранее портал 36on.ru публиковал подробное расписание новогодних и рождественских празднеств в столице Черноземья: в эти горожане и гости Воронежа смогут посетить десятки самых разнообразных зрелищных мероприятий, которые начались 24 декабря с веселого Парада Деда Морозов, и будут продолжаться в течение всех каникул. Спортивные «новогодние» объекты — ледовые открытые катки, специально оборудованные лыжные трассы, горки для катания на санках и тюбингах, площадки для зимних видов спорта, будут работать и далее, после завершения новогодних праздников.