Опубликована информация о перекрытии улиц Воронежа в ночь перед Рождеством

Об ограничении движения в данном районе сообщила пресс-служба мэрии. Так, движение по улице Освобождения труда на отрезке от улицы Сакко и Ванцети будет полностью закрыто с 22 часов 6 января до 5 часов утра 7 января. Это связано с торжественными богослужениями, которые будут проходить в одном из известнейших и старейших воронежских монастырей, в церкви Сергия Радонежского.

Также на этой же улице находится церковь введения Пресвятой Богородицы во храм, и другие соборы и часовни, относящиеся к Алексиево-Акатову монастырю, в связи с чем в Рождественскую ночь здесь ожидается большой наплыв верующих.

Торжественные богослужения в честь Рождества будут идти до утра 7 января во всех храмах и церквях Воронежа. На следующий день горожане смогут увидеть еще одну интересную программу в честь одного из главных православных праздников. Она начнется на площади Ленина в 15 часов. «Днесь Христос в Вифлееме рождается» — так называется праздничная программа, подготовленная при участии Никольского благочиния.

Ранее портал 36on.ru публиковал подробное расписание новогодних и рождественских празднеств в столице Черноземья: в эти горожане и гости Воронежа смогут посетить десятки самых разнообразных зрелищных мероприятий, которые начались 24 декабря с веселого Парада Деда Морозов, и будут продолжаться в течение всех каникул. Спортивные «новогодние» объекты — ледовые открытые катки, специально оборудованные лыжные трассы, горки для катания на санках и тюбингах, площадки для зимних видов спорта, будут работать и далее, после завершения новогодних праздников.