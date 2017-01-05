Мини-Астану из снега слепили в поселке Северо-Казахстанской области

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области энтузиасты сделали необычный снежный парк. Акорда, Байтерек, Дворец мира и согласия — это лишь некоторые его экспозиции. Высота некоторых снежных изваяний составляет около трех метров, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Парк снежных фигур появился на центральной площади села Саумалколь. Главная композиция — здание Акорды. Фигура высотой три метра имеет ночную подсветку. Есть и другие достопримечательности столицы, но уже поменьше. Постамент каждой не менее полуметра. Кроме того, умельцы слепили из снега фигуру Золотого человека.

«Всего в парке более 20 объектов. Делали их совместно работники около 40 организаций — из школ, госорганов, молодежных объединений. Идея сделать такой парк пришла заместителю акима Айыртауского района. Она разработала все объекты городка. В нем, кстати, есть и местные достопримечательности, например, мемориальный комплекс батыров Карасая и Агынтая. Он находится у нас в Айыртауском районе СКО и является одним из туристических объектов», — сообщили в отделе внутренней политики Айыртауского района СКО.