Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
СМИ: Адель тайно вышла замуж
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России
Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы КМ
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
17:12 (мск), источник: Tengrinews

Мини-Астану из снега слепили в поселке Северо-Казахстанской области

Парк снежных фигур появился на центральной площади села Саумалколь.

Источник: Tengrinews

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области энтузиасты сделали необычный снежный парк. Акорда, Байтерек, Дворец мира и согласия — это лишь некоторые его экспозиции. Высота некоторых снежных изваяний составляет около трех метров, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Парк снежных фигур появился на центральной площади села Саумалколь. Главная композиция — здание Акорды. Фигура высотой три метра имеет ночную подсветку. Есть и другие достопримечательности столицы, но уже поменьше. Постамент каждой не менее полуметра. Кроме того, умельцы слепили из снега фигуру Золотого человека.

«Всего в парке более 20 объектов. Делали их совместно работники около 40 организаций — из школ, госорганов, молодежных объединений. Идея сделать такой парк пришла заместителю акима Айыртауского района. Она разработала все объекты городка. В нем, кстати, есть и местные достопримечательности, например, мемориальный комплекс батыров Карасая и Агынтая. Он находится у нас в Айыртауском районе СКО и является одним из туристических объектов», — сообщили в отделе внутренней политики Айыртауского района СКО.

Снежный городок возвели еще в декабре. Основными темами вдохновения для умельцев стали 25-летие Независимости страны и предстоящая выставка EXPO-2017. Также мастера-любители слепили несколько мультипликационных персонажей, Деда Мороза, Снегурочку и символ года — петуха.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Начальник обменного пункта таинственно пропал в Алматы
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Второй террорист, устроивший взрыв в Измире, ликвидирован
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь