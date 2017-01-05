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17:24 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцев приглашают на Рождественские святочные гулянья

Красноармейское благочиние Волгограда приглашает всех горожан 8 января на Рождественские святочные гулянья.

Как сообщает ВДТВ, мероприятие возле ёлки на бульваре имени Энгельса начнется в 12 часов и продлится до 14:00. В программе праздника: угощения, русские забавы, концерт, благотворительная ярмарка, вертеп, фотозона, христославы и другое.

В 13 часов состоится награждение победителей творческого конкурса «Рождество Христово славим».

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