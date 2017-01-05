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17:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь и Польша не договорились о трансляции польского канала

МИД Беларуси не подтверждает заявления Варшавы о договоренности на вещание каналов Polonia Культура в нашей стране.

Источник: Ежедневник.by

Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик прокомментировал заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что с Минском якобы достигнута договоренность о «распространении на территории Беларуси телевидения Polonia Культура», передает TUT.BY.

«Я исчерпывающе прокомментировал тему присутствия польских телеканалов в ответ на вопрос TUT.BY совсем недавно. Мне действительно нечего добавить к тому ответу. Слово “договоренность” там не фигурировало, но объяснение я дал», — заявил пресс-секретарь во время брифинга.

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— То есть все на той же стадии?

— Санта не принес ничего, — с улыбкой отметил Мирончик.

Напомним, две недели назад в МИД Беларуси заявили, что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети, а в Минске будут его изучать.

— Этот вопрос не совсем в компетенции МИД: у него имеется ряд технических аспектов, а также юридических нюансов, связанных с выходом на белорусский информационный рынок иностранных СМИ. Все они требуют серьезной проработки, в том числе с учетом принципа взаимности.

Вопрос о включении польскоязычного телеканала Polonia в кабельные сети Беларуси возник параллельно с информацией о сокращении Польшей финансирования белорусскоязычного канала «Белсат». Польский министр Ващиковский по этому поводу заявил, что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное».

Вместе с тем, по словам польского министра, МИД его страны вынужден сократить финансирование «Белсата» не по политическим причинам, а чтобы передать средства на открытие новых консульств и поддержку сирийских беженцев.

О том, что польский МИД может сократить финансирование «Белсата» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в начале декабря. Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская заявила, что это приведет фактически к уничтожению телеканала.

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