Жители Шахана высказали свои проблемы депутатам

Парламентарии сначала подъехали к дому, в котором произошла трагедия из-за взрыва котла. Здесь их встретил аким Шахтинска Сержан Аймаков. Глава города рассказал о ситуации, о ходе восстановительных работ и о том, какая помощь будет оказана пострадавшим.
«С 4 по 14 января у нас запланирована рабочая командировка по регионам. В связи с трагедией мы решили первым делом приехать в Шахан, выразить соболезнования, оказать гуманитарную помощь и встретиться с инициативной группой жильцов, чтобы послушать их. Сейчас нам надо вникнуть в эти проблемы, а затем будем действовать. Конечно, будем думать, чтобы людям было комфортно и безопасно, — сказал депутат Мажилиса Нурлан Дулатбеков. — Главное — принять меры, в том числе законодательные, чтобы подобного не повторилось. Но прежде нужен полный анализ причин случившегося и анализ работы отопительных систем».
Ю. Тимощенко в беседе с акимом Шахтинска отметил необходимость инвентаризации системы отопления.
«В других домах стоят такие же установки. Пока идет следствие, мы не знаем, какой здесь фактор сработал — технический, человеческий. Нужно посмотреть, в каком состоянии оборудование, уровень подготовки работников (кочегаров — прим. авт.)», — считает депутат.
Затем в акимате поселка состоялась встреча с местными активистами.
«Это трагедия, которую мы могли предотвратить вместе с вами. Вы — наши избранники, и считаем, что сегодня, услышав наши чаяния, должны прийти к мнению и принять решение о спасении своих избирателей. Именно о спасении, потому что люди продолжают еще жить в таких домах, такие есть котельные, — обратился к депутатам председатель местного сообщества Сапар Ибкеев. — Нам нужна котельная. Мы об этом уже даже не просим, не умоляем, а требуем. Помогите решить этот вопрос на правительственном уровне».
Искать виноватых бессмысленно, полагает активист.
«Мы все виноваты. Мы все ответственны перед тем, кого хороним. Опасность до сих пор кружит над нами, — заявил глава местного сообщества. — Вчера, когда были похороны, уникальное природное явление случилось. Радуга прямо над церковью встала. То есть безвинно ушедшие наши жители, безвинные младенцы. И сегодня мы несем ответственность перед людьми, которые продолжают дальше жить».
Депутаты обсудили с активистами альтернативные варианты решения проблемы с отоплением поселка.
«Нужно всё посчитать, вдруг введение новой котельной и возросший тариф будут экономически невыгодны самим жителям или бюджету», — отметил Н. Дулатбеков.
Идею строительства нескольких локальных котельных шахановцы отвергли. По мнению главы сообщества, это не решит проблемы и к тому же отразится на экологии поселка.
«Мы давно били в колокола. Нас обнадежили на высоких уровнях, выделили деньги на проектирование котельной в Шахане. Этот проект якобы прошел экспертизу. Все двигалось к тому, что у нас в 2015 году должна была появиться котельная. Но меняются акимы, уходят обещания, мы оказались опять же сами с собой», — подчеркнул С. Ибкеев.
Аким Шахтинска подтвердил, что строительство котельной — единственное решение проблемы. На встрече активисты также подняли вопросы безработицы в поселке, социальные проблемы.
«Все, что мы сможем, все, что в наших силах, будем стараться. Мы готовы принимать участие. Приехали, чтобы выслушать вас, что надо донести до Правительства», — заверила С. Имашева.
Как сообщалось ранее, жители Шахана после трагедии написали обращение в Мажилис. Шахановцы просят власти ускорить решение вопроса со строительством котельной.
Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.
Причины ЧС в Шахане расследует межведомственная комиссия. По предварительным данным, чрезвычайное происшествие случилось вследствие неисправной работы автоматической системы отопления. По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки.
По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде — 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шахановцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упиралась в финансирование. Была разработана проектно-сметная документация на строительство централизованной котельной, согласно которой затраты составят 2,8 млрд. тенге.