Жители Шахана высказали свои проблемы депутатам

Парламентарии сначала подъехали к дому, в котором произошла трагедия из-за взрыва котла. Здесь их встретил аким Шахтинска Сержан Аймаков. Глава города рассказал о ситуации, о ходе восстановительных работ и о том, какая помощь будет оказана пострадавшим.

«С 4 по 14 января у нас запланирована рабочая командировка по регионам. В связи с трагедией мы решили первым делом приехать в Шахан, выразить соболезнования, оказать гуманитарную помощь и встретиться с инициативной группой жильцов, чтобы послушать их. Сейчас нам надо вникнуть в эти проблемы, а затем будем действовать. Конечно, будем думать, чтобы людям было комфортно и безопасно, — сказал депутат Мажилиса Нурлан Дулатбеков. — Главное — принять меры, в том числе законодательные, чтобы подобного не повторилось. Но прежде нужен полный анализ причин случившегося и анализ работы отопительных систем».

Ю. Тимощенко в беседе с акимом Шахтинска отметил необходимость инвентаризации системы отопления.

«В других домах стоят такие же установки. Пока идет следствие, мы не знаем, какой здесь фактор сработал — технический, человеческий. Нужно посмотреть, в каком состоянии оборудование, уровень подготовки работников (кочегаров — прим. авт.)», — считает депутат.

Затем в акимате поселка состоялась встреча с местными активистами.

«Это трагедия, которую мы могли предотвратить вместе с вами. Вы — наши избранники, и считаем, что сегодня, услышав наши чаяния, должны прийти к мнению и принять решение о спасении своих избирателей. Именно о спасении, потому что люди продолжают еще жить в таких домах, такие есть котельные, — обратился к депутатам председатель местного сообщества Сапар Ибкеев. — Нам нужна котельная. Мы об этом уже даже не просим, не умоляем, а требуем. Помогите решить этот вопрос на правительственном уровне».