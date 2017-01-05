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18:58 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве на ночном транспорте ввели новые билеты: фотофакт

Вскоре на ночных маршрутах будут работать контролеры.

В Киеве на троллейбусах и автобусах, которые курсируют в ночное время, действуют специальные билеты.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор КП «Киевпасстранс» Дмитрий Левченко.

Он рассказал, что специально для ночных маршрутов были разработаны разовые билеты нового образца.

«Они действительны для проезда в троллейбусе, автобусе и трамвае, но только ночью», — подчеркнул Левченко.

По его словам, эти билеты не нужно компостировать. Также на талонах нет голографической ленты, потому что они отрывные.

Гендиректор КП «Киевпасстранс» предупредил киевлян, что вскоре на ночных маршрутах будут работать контролеры.

«После оплаты за проезд обязательно берите билеты», — подчеркнул Левченко.

Он добавил, что с момента запуска услугами новых ночных маршрутах воспользовались более 1,5 тысяч пассажиров.

Как писал «Обозреватель», в Киеве 30 декабря начал курсировать ночной наземный общественный транспорт. Были открыты три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный.

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